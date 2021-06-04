В России могут повысить налог на недвижимость. Кого из граждан коснутся изменения, Вы узнаете из материала Дни.ру.

В России могут повысить налог на недвижимость. Кого из граждан коснутся изменения, Вы узнаете из материала "Дни.ру".Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов считает, что повышенную нагрузку необходимо ввести для состоятельных россиян. По его мнению, налог на недвижимость следует увеличить для граждан, у которых есть несколько квартир (например, четыре-пять) или большая жилая площадь.Депутат отметил, что если у человека в собственности сто квадратных метров и больше, то его можно относить к богатым. Для внедрения этой инициативы нужны дополнительные расчеты, уточняет URA.ru. Кроме того, Щапов предложил ввести высокие налоги на дорогие яхты и автомобили.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с идеей увеличить нагрузку для "социально безответственных артистов", в частности, певицы Ольги Бузовой и блогера Дани Милохина. При этом депутат не уточнил, какие именно налоги для знаменитостей следует повысить.В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин для богатых граждан, которые получают в год более пяти миллионов рублей. Отметим, что в документе не было ни слова об увеличении налога на недвижимость.Напомним, налог на недвижимость или имущество уплачивают собственники домов и квартир. Ставка зависит от кадастровой стоимости жилого помещения.