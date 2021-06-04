Она раскритиковала региональное здравоохранение в ходе своей пресс-конференции.

Во Владимире состоялась пресс-конференция замгубернатора по социалке Ольги Гребнёвой. Госслужащая раскритиковала владимирскую медицину.«Я всегда была на стороне медиков, поскольку сама многие годы работала врачом, но в некоторых случаях сталкивалась с равнодушием со стороны коллег», - отметила она.Ольга Сергеевна пояснила, что есть программы, нормы, федеральный закон, которые регламентируют работу с пациентом, который имеет право выбора доктора и медучреждения.«Почему наши специалисты не знают в принципе ничего. Почему они не следуют стандартам и клиническим рекомендациям, которые прописаны в законодательстве? Да что говорить, некоторые главврачи даже свою больницу плохо знают. Водили нас и путали отделения», - возмутилась врио замгубернатора.Конкретных фамилий чиновница не называла, остановилась лишь на ситуации в Радужном, где её повергла в шок работа станции скорой помощи.«Комната для отдыха персонала – в ужасном состоянии. Когда я была в учреждении на СМП не было ни одной машины. Радужный ждёт масштабная проверка, не только со стороны Росздравнадзора, но и прокуратуры. В целом местное здравоохранение напоминает мне болото», - подчеркнула она.К слову, проверки ждут не только Радужный, но и главврачей других поликлиник и больниц.По словам Ольги Гребневой, противодействие главврачей в некоторых вопросах не позволяет решить часть актуальных проблем.В целом новая замгубернатора просит ей помочь, ведь в одиночку невозможно решить все вопросы.«Пора перестать жить в бутафорском мире, где на бумаге дела обстоят идеально, но на деле существуют значительные недоработки», - резюмировала она.