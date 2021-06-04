Документ, подписанный в рамках ПМЭФ-2021, нацелен на привлечение в регион зарубежных инвестиций.

Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг подписали меморандум о сотрудничестве. Документ, подписанный в рамках ПМЭФ-2021, нацелен на привлечение в регион зарубежных инвестиций.«Стороны намерены реализовать совместные проекты по организации мероприятий для европейских компаний, обмену информацией, участию представителей Владимирской области в качестве экспертов, спикеров или партнёров в мероприятиях Ассоциации европейского бизнеса», - сообщили в пресс-службе главы региона.Ассоциация европейского бизнеса появилась в 1995 году и объединяет более 500 компаний, работающих на территории России. В АЕБ работает более 60 комитетов, подкомитетов и рабочих групп.Ранее мы сообщали, что в рамках экономического форума глава региона подписал соглашения о реализации ряда крупных инвестроектов: