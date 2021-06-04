Владимирское “Торпедо” уступило футбольному клубу из Читы, который занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Завершился выездной матч черно-белых с ФК “Чита”.

Владимирское “Торпедо” уступило футбольному клубу из Читы, который занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Завершился выездной матч черно-белых с ФК “Чита”. Владимирская команда счет открыла, но в итоге уступила со счетом 1-2. Это уже четвертое поражение подряд (если не считать техническую победу над иркутским “Зенитом”, который вылетел с турнира). С 39-ю очками владимирская команда держится