60-летний житель Киржача решил похвастаться в Интернете интимными фото и видео своей подруги. Впрочем, его даме такая выходка не показалась романтичной, она обратилась в правоохранительные

60-летний житель Киржача решил похвастаться в Интернете интимными фото и видео своей подруги. Впрочем, его даме такая выходка не показалась романтичной, она обратилась в правоохранительные органы. На пенсионера-ловеласа завели уголовное дело за распространение сведений о частной жизни. Как установил суд, почти уже пожилой мужчина получил интимные фото и видео своей подруги “в период их совместного