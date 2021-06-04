За содеянное его приговорили к 140 часам обязательных работ.

Во Владимире 60-летний мужчина опубликовал в интернете интимные фото и видео со своей знакомой. За содеянное его приговорили к 140 часам обязательных работ.Судом установлено, что в марте-апреле 2020 года он разместил материалы интимного характера своей знакомой без её согласия.«Они были получены в период их совместного общения и составляли личную тайну. Потерпевшей причинены нравственные страдания», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.В итоге его приговорили к 140 часам обязательных работ.Приговор вступил в законную силу.