Прощание с ним состоится 7 июня в 12.00 в ритуальном зале на улице Вокзальная, дом №47.

После продолжительной болезни 4 июня в возрасте 69 лет скончался владимирский публицист, краевед, журналист Юрий Никитин.Юрий Алексеевич был членом Союза журналистов Владимирской области, Союза краеведов и реготделения Союза пенсионеров России.Юрий Никитин - автор краеведческих, биографических и автобиографических книг. В 2010 году выпустил произведение «Улица Победителей» о соседях с улицы Совхозная. По книге снят документальный фильм «Улица Победы».Последним трудом нашего земляка стал трёхтомник «По владимирским просёлкам», созданный в соавторстве с Е.Г. Локтионовым.13 мая ему исполнилось 69 лет.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Никитина.Прощание с ним состоится 7 июня в 12.00 в ритуальном зале на улице Вокзальная, дом №47.