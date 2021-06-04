5 июня во Владимире ограничат движение всех видов транспорта по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от Студеной Горы до улицы Гагарина. С 7.00 и до 13.30 в центр города будет

5 июня во Владимире ограничат движение всех видов транспорта по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от Студеной Горы до улицы Гагарина. С 7.00 и до 13.30 в центр города будет полностью перекрыт. Причина – проведение “Зеленого марафона”. Транспорт пустят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Гагарина,