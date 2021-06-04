Учреждения обслуживают около 1000 человек.

Во Владимирской области в рамках нацпроекта построены современные ФАПы в деревне Коурково Вязниковского района и в селе Фетинино Собинского района.«Пунктам выданы лицензии на медицинскую деятельность. В Коурково специалисты уже начали приём пациентов, в ближайшее время откроется и Фетининский фельдшерско-акушерский пункт», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе департамента здравоохранения.Учреждение в Собинском районе будет обслуживать 610 человек. Кроме жителей Фетинино, будут охвачены деревни Калитеево и Спасское.«Местные жители с нетерпением ждут открытия, поскольку старый медпункт из-за аварийного состояния в 2020 году не работал», - уточнила главный врач Собинской районной больницы Светлана Муравьёва.В деревне Коурково ФАП оказывает медицинскую помощь 150 местным жителей. Летом с учётом наплыва дачников это число увеличивается вдвое.«К услугам пациентов – кабинет приёма взрослых и детей, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комната персонала, комфортный холл для ожидания и санитарная комната», - пояснила главврач Вязниковской районной больницы Светлана Максимова.В арсенале сельских медиков – электрокардиограф, тонометр, анализаторы глюкозы, холестерина и гемоглобина, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для проведения ИВЛ, а также пульсоксиметр.