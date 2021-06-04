Неизвестно изменится ли величина прожиточного минимума для других лиц – детей и трудоспособных граждан.

Во Владимирской области для пенсионеров вырос на 497 рублей или с 9303 до 9800. Соответствующее изменение в постановление Белого дома внесено 2 июня.Документ подписал вице-губернатор Вячеслав Кузин, временно исполняющий обязанности главы региона. Напомним, что в эти дни Владимир Сипягин Владимирскую область наРанее мы сообщали, что в 2021 году прожиточный минимум для владимирцев вырос на 253 рубля, то есть на 2%. Его размер в пересчёте на каждого жителя составлял 11093 рубля, для трудоспособных граждан – 12085 рублей, для пенсионеров – 9303, для детей – 11294.Показатели будут используются для оценки уровня жизни в регионе при разработке и реализации социальных программ, а также для предоставления мер социальной поддержки.Тем не менее неизвестно изменится ли величина прожиточного минимума для других лиц – детей и трудоспособных граждан.