Это на три человека меньше, чем накануне. Ниже прибавка была только в понедельник, когда отмечалось 45 заболевших за сутки. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 735

Это на три человека меньше, чем накануне. Ниже прибавка была только в понедельник, когда отмечалось 45 заболевших за сутки. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 735 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 9 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 10. Таким образом всего с начала пандемии в областном