В результате аварии пострадали пять человек.

Во Владимире владелец BMW X5 отсудил у «АДМ» компенсацию за ущерб, нанесённый его автомобилю автобусом компании в результате ДТП.В прошлом году, 20 мая, в «немца» въехал автобус №32. Автомобили столкнулись примерно в 17:15 на улице Большая Нижегородская напротив дома 91 «Б».Интересно, что после аварии BMW, по инерции, протаранил стоящую сзади «Шкода Октавиа», она, в свою очередь, «Шевроле Круз». По цепочке количество участников аварии увеличилось до шести. К ним присоединились «Рено Логан» и «Лада Гранта».Пострадали 5 человек, среди которых было четыре пассажира автобуса. У 37-летнего водителя БМВ диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.В октябре 2020 водителя автобуса признали виновным в ДТП. Пострадавший подал на него в суд с целью возместить моральный вред в размере 70 тысяч рублей.К участию в процессе в качестве соответчика привлекли ООО «АДМ». В ходе разбирательств истец в солидарном порядке потребовал взыскать компенсацию с перевозчика, ибо компания являлась собственником транспортного средства. К тому же, тормоза в автобусе оказались неисправными.Транспортная компания на суд не пришла.В результате Фемида решила, что не водитель, а именно собственник автобуса будет возмещать ущерб. Требования автолюбителя удовлетворили частично. Общая сумма компенсации составила 40 тысяч рублей.Решение суда вступило в законную силу.