Президент России Владимир Путин принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. К его выступлению традиционно было привлечено повышенное внимание общественности.

Президент России Владимир Путин принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. К его выступлению традиционно было привлечено повышенное внимание общественности.ПМЭФ ежегодно объединяет представителей отечественного и иностранного бизнеса, заметных общественных деятелей, политиков и государственных управляющих. Большое внимание уделяется участию в мероприятии президента России Владимира Путина. 2021 год исключением из этого правила не стал. Речь российского лидера благодаря прямоц трансляции доступна не только сидящим в зале, но и пользователям Сети.