Задержаны мошенники, которые обманули ветерана Великой Отечественной войны Василий Пронина на 400 тысяч рублей. Сам инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Ранее герой войны уже ..

Задержаны мошенники, которые обманули ветерана Великой Отечественной войны Василий Пронина на 400 тысяч рублей. Сам инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Ранее герой войны уже попадал в российские новости. Зрители трансляции с Парада Победы на 9 мая обратили внимание на то, как Владимир Путин помог ему поправить куртку.