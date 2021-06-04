Злоумышленница помогла потерпевшему установить мобильное приложение, а затем похитила с его банковского счета деньги для оплаты онлайн-игр.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В конце марта текущего года в полицию обратился мужчина 1985 г.р., сообщивший о пропаже денег с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что обнаружил отсутствие денег, когда расплачивался картой в магазине. Взяв выписку по счету, мужчина понял, что в течение некоторого времени производились списания различных сумм за покупки, которые он не совершал. Кроме того, на заявителя был оформлен кредит, заявку на который он не подавал.Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в том числе изучили операции по счету и установили круг знакомых, имевших доступ к мобильному телефону потерпевшего. В результате личность злоумышленницы была установлена.По версии следствия, обвиняемая помогла потерпевшему установить мобильное приложение, запомнила доступы к нему и в дальнейшем регулярно под различными предлогами брала телефон во временное пользование. Девушка переводила деньги на свой счет и оплачивала онлайн-игры, а также оформила кредит.Общая сумма причиненного ущерба составила более 30 000 рублей.Свою вину фигурантка признала.В ближайшее время девушка предстанет перед судом.