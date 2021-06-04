Злоумышленница помогла потерпевшему установить мобильное приложение, а затем похитила с его банковского счета деньги для оплаты онлайн-игр.
Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).
В конце марта текущего года в полицию обратился мужчина 1985 г.р., сообщивший о пропаже денег с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что обнаружил отсутствие денег, когда расплачивался картой в магазине. Взяв выписку по счету, мужчина понял, что в течение некоторого времени производились списания различных сумм за покупки, которые он не совершал. Кроме того, на заявителя был оформлен кредит, заявку на который он не подавал.
Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в том числе изучили операции по счету и установили круг знакомых, имевших доступ к мобильному телефону потерпевшего. В результате личность злоумышленницы была установлена.
По версии следствия, обвиняемая помогла потерпевшему установить мобильное приложение, запомнила доступы к нему и в дальнейшем регулярно под различными предлогами брала телефон во временное пользование. Девушка переводила деньги на свой счет и оплачивала онлайн-игры, а также оформила кредит.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 30 000 рублей.
Свою вину фигурантка признала.
В ближайшее время девушка предстанет перед судом.