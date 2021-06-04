Похищенное имущество в ходе следствия фигурант добровольно вернул собственнице.

В феврале текущего года в ОМВД России по Петушинскому району обратилась 60-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащего ей автомобильного двигателя.Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.Полицейским женщина рассказала, что двигатель хранился на земельном участке, к которому могли иметь доступ посторонние.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном. Свой противоправный поступок он объяснил состоянием алкогольного опьянения. Похищенное имущество в ходе следствия фигурант добровольно вернул собственнице.Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.