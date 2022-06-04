Организация, с которой был заключён контракт на снос аварийного дома в Гусь-Хрустальном, получил более 470 тысяч рублей, но подряд не исполнила.

Служба единого заказчика Гусь-Хрустального заключила контракт с ООО «МОЛ-МИР» на разбор аварийного дома. Работы должны были быть выполнены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».«Условия контракта подрядчиком выполнены не были, в акт о приёмке были включены заведомо недостоверные сведения о выполнении работ в полном объёме. Ущерб, причинённый муниципалитету, составил более 470 тысяч рублей», - сообщает ГТРК .Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.