Пьяная женщина не хотела идти в отдел для составления протокола.

В Собинке ранее судимую женщину оштрафовали за избиение двух полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе районного суда.Одним из январских вечеров двое сотрудников ППС прибыли по сообщению о происшествии по указанному в сообщении адресу. На улице они увидели пьяную жительницу города. Не желая идти с ними в отдел для составления протокола об административном нарушении, дама нанесла одному сотруднику МВД не менее двух ударов грудь, удар ногой в пах и не менее двух ударов по левой голени, второму - заехала по лицу.В результате вместо административки рецедивистка получила уголовное дело.«В судебном заседании подсудимая признала свою вину. С учетом наличия у виновной малолетнего ребёнка и явки с повинной, её оштрафовали на 40 тысяч рублей», - резюмировали в суде.