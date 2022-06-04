С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151895 владимирцев.

Во Владимирской области на 4 июня выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 2 - в Ковровском, по 1 - в Александровском, Меленковском и Суздальском, а также 5 - в Гусь-Хрустальном районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151895 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41265 заболевших во Владимире, 17920 - в Ковровском районе и 16774 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.