Специалисты ОКБ провели полный курс интенсивной терапии. Эффективная диагностика и лечение спасли женщине жизнь.

Во Владимирской областной клинической больнице спасли роженицу с HELLP-синдромом. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.Жительница Александровского района ждала второго ребёнка. Первая её беременность протекала тяжело. Во втором случае на 36 неделе врачи обнаружили рост артериального давления, появление белка в моче и пониженный уровень тромбоцитов. Произошла отслойка плаценты, началось кровотечение. Женщине экстренно провели кесарево сечение. У неё родился здоровый малыш массой 2,4 кг.Однако медикам предстояло ещё бороться за жизнь самой 33-летней пациентки. Её состояние стремительно ухудшалось. Показатели свидетельствовали о развитии смертельно опасного осложнения - преэклампсии. У мамы развивался HELLP- синдром, который приводит к полиорганной недостаточности и может закончиться летальным исходом.Специалисты ОКБ провели полный курс интенсивной терапии. Эффективная диагностика и лечение спасли женщине жизнь.Через некоторое время роженицу перевели из реанимации в палату, а потом выписали домой. Сейчас её здоровью и жизни ничего не угрожает.