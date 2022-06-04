В ходе заседания Центрального совета состоялось обсуждение стратегии развития Общества.

В Москве накануне Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды открылся Межрегиональный форум ВООП «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы».«Мы должны сделать все необходимое, чтобы Всероссийское общество охраны природы заиграло новыми гранями, и, основываясь на колоссальном опыте, строить новые перспективы», – подчеркнул председатель ВООП, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.Особое внимание уделено международной зеленой повестке.«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить природу, не допустить ее урона, внедрять самые современные технологии. Все, что касается чистоты, переработки мусора - вы знаете, насколько сложно было привить эту культуру, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Реки, пруды, озера – на них много отдыхающих у нас, особенно в летнее время. Поэтому мы приняли программу по их очистке. Но самая главная задача - не почистить, задача – не допустить, чтобы были сбросы».Вячеслав Фетисов также акцентировал внимание руководителей региональных отделений и организаций ВООП на запуске 7 июня конкурса СМИ «Десятилетие восстановления».«В конкурсе могут принять участие СМИ, журналисты, блогеры, публикующие материалы «ВКонтакте». Итоги подведем в декабре. Победителей ждут денежные премии. Основная задача – собрать информацию из регионов, создать реальную карту состояния экосистем страны, рассказать о неравнодушных людях, об успешных программах и проектах», – подчеркнул Вячеслав Александрович.В ходе заседания Центрального совета состоялось обсуждение стратегии развития Общества. Отмечена поддержка проектов крупными компаниями. Партнерами ВООП стали Всероссийского ПАО «ГМК «Норникель», Госкорпорация «Росатом» и ОАО «РЖД».