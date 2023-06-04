Губернатор оценил благоустройство пешеходных дорожек, организацию освещения, ремонт тротуаров и другие объекты.

Александр Авдеев проверил, как ведётся подготовка к 1000-летнему юбилею Суздаля. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Губернатор оценил благоустройство пешеходных дорожек, организацию освещения, ремонт тротуаров и другие объекты.Кроме того, Авдеев проинспектировал ремонт районной больницы и строительство поликлиники. Учреждение должны достроить к 2024 году.Также руководитель побывал на площадке, где планируется строительство школы. Вместе со специалистами определены этапы работы.