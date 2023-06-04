Александр Авдеев проверил ход подготовки Суздаля к празднованию 1000- летнего юбилея. Губернатор...

Александр Авдеев проверил ход подготовки Суздаля к празднованию 1000- летнего юбилея.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проконтролировал подготовку к празднованию 1000 - летия Суздаля. А именно пешеходные дорожки, оборудование освещения, ремонт тротуаров и так далее. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Александра Авдеева."Проверил, как продвигается строительство 1-го этапа поликлиники. Она должна быть возведена к 2024 году. Оценил темпы ремонта районной больницы. Его выполняют поэтажно. Работы идут динамично и должны завершиться в третьем квартале этого года. Заехал на площадку, где в ближайшее время начнётся строительство школы. Определились с размещением строительного городка и этапами работы по строительству школы. Видно движение вперёд", рассказал губернатор.К 1000-летию город должен обрести новый облик, привлекательный для жителей и гостей.Фото официальный телеграм-канал Авдеев. О важном.