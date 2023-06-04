Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. На глазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. Дни.ру проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова.

Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. Наглазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. "Дни.ру"проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова.Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"Дмитрий Дибров хорошо позаботился о семейном гнездышке, где проживает с ним 33-летняясупруга. Особняк на Рублевке такой огромный, что Полина Диброва уединяется сосвоим вторым "волшебником" без лишних глаз. С завидной регулярностьюк ней приезжает массажист Миша.Жена звездного пенсионера в восторге от телесных практик исильных рук, которые доводят ее до экстаза шлепками и растираниями. Избранницателеведущего с гордостью отмечала, что ее знакомый хорош не только в массаже."Если партнер не всегда может обеспечить максимальноевнимание к вашему телу, то Миша делает это идеально", — признаваласьПолина Диброва.Смогла найти партнера по душе и жена 71-летнего ОлегаГазманова. Роскошная дама излучает женственность и сексуальность неспроста.Помимо супруга, ее утешает многообожаемый тренер по танцам Сережа.По словам светской львицы, возрастной супруг не против таких встреч. Жена Газманова страстно извивается в объятиях учителя и не боится близости тел, поэтомузавершаются занятия продуктивно."Когда я пришла в танцевальную школу, мнепредложили идеального по всем канонам красавца, но настоящего профессионала, ион сделал свое дело: первый шаг, я увлеклась!" — откровенничала Марина.