Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. На
глазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. Дни.ру
проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова.
Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. На
глазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. "Дни.ру"
проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова.
Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Дмитрий Дибров хорошо позаботился о семейном гнездышке, где проживает с ним 33-летняя
супруга. Особняк на Рублевке такой огромный, что Полина Диброва уединяется со
своим вторым "волшебником" без лишних глаз. С завидной регулярностью
к ней приезжает массажист Миша.
Жена звездного пенсионера в восторге от телесных практик и
сильных рук, которые доводят ее до экстаза шлепками и растираниями. Избранница
телеведущего с гордостью отмечала, что ее знакомый хорош не только в массаже.
"Если партнер не всегда может обеспечить максимальное
внимание к вашему телу, то Миша делает это идеально", — признавалась
Полина Диброва.
Смогла найти партнера по душе и жена 71-летнего Олега
Газманова. Роскошная дама излучает женственность и сексуальность неспроста.
Помимо супруга, ее утешает многообожаемый тренер по танцам Сережа.
По словам светской львицы, возрастной супруг не против таких встреч. Жена Газманова страстно извивается в объятиях учителя и не боится близости тел, поэтому
завершаются занятия продуктивно.
"Когда я пришла в танцевальную школу, мне
предложили идеального по всем канонам красавца, но настоящего профессионала, и
он сделал свое дело: первый шаг, я увлеклась!" — откровенничала Марина.