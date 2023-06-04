Для любителей активного отдыха и творческой молодежи: во Владимире стартует традиционный летний...

Для любителей активного отдыха и творческой молодежи: во Владимире стартует традиционный летний проект «СОК».Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира объявляет о начале традиционного летнего проекта «СОК». Об этом сообщается на сайте городской администрации.Все лето для жителей и гостей города будут работать тематические площадки:Спортивный клуб - открытые тренировки на центральных городских площадках.Семейный клуб - игровые программы и увлекательные детские мастер-классы.Клуб настольных игр.Добрая среда - образовательная площадка для молодежи на тему добровольчества и волонтерской деятельности.Музыкальный проект «ФаСоль» - живые концерты на открытых площадках с участием молодых исполнителей города Владимира.Велоквесты с прохождением контрольных точек по улицам города на велосипедах с заданиями по истории города, улиц, архитектуры.А также каждую пятницу - открытые кинопоказы фильмов под открытым небом.Еженедельно в группе управления по физической культуре, спорту и молодежной политике будет размещаться актуальная афиша работы проекта с точным временем и местом проведения.Все площадки работают бесплатно.Фото: официальный сайт городской администрации