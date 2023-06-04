Для жителей Владимира открывается читальный зал под открытым небом.
С 5 июня и до конца лета...
Для жителей Владимира открывается читальный зал под открытым небом.
С 5 июня и до конца лета Владимирская областная научная библиотека открывает читальный зал под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Читательский билет не нужен, если брать книгу домой. Можно даже не заходить в здание библиотеки – стеллажи с книжными новинками будут стоять прямо на улице.
Фото pxfuel.com