Дожди отступают: во Владимирской области ожидается теплая и сухая погода. По прогнозам синоптиков,...

Дожди отступают: во Владимирской области ожидается теплая и сухая погода.По прогнозам синоптиков, 5 июня погода во Владимирской области будет облачная, но без дождя. Температура воздуха днем до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер западный, юго-западный, 4м/с.Атмосферное давление в норме, 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ народе этот день называли Левон Огуречник или Левон Конопляник. Он считался последним днем, когда можно было сеять огурцы. Наши предки заметили: «Много оводов в этот день – к большому урожаю огурцов».Фото pxfuel.com