Дожди отступают: во Владимирской области ожидается теплая и сухая погода.
По прогнозам синоптиков,...
Дожди отступают: во Владимирской области ожидается теплая и сухая погода.
По прогнозам синоптиков, 5 июня погода во Владимирской области будет облачная, но без дождя. Температура воздуха днем до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.
Ветер западный, юго-западный, 4м/с.
Атмосферное давление в норме, 752 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В народе этот день называли Левон Огуречник или Левон Конопляник. Он считался последним днем, когда можно было сеять огурцы. Наши предки заметили: «Много оводов в этот день – к большому урожаю огурцов».
Фото pxfuel.com