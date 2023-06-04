На вопрос отвечает пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова.

На вопрос отвечает пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова:Фрески Андрея Рублёва можно увидеть в Успенском соборе во Владимире. Это — единственный храм, сохранивший подлинные, достоверно подтверждённые фрески иконописца.Собору в этом году исполнилось 865 лет, а настенным росписям собора преподобных Андрея Рублёва и Даниила Чёрного (1408 г.) — 615 лет.Белокаменный Успенский собор XII в. во Владимире — один из старейших русских храмов, свидетель важнейших исторических событий, крупнейший великокняжеский некрополь, хранилище древних росписей.Фрески Рублева в соборе сохранились не полностью. Из них наиболее значительна композиция «Страшный суд», где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества Божественной справедливости.Андрей Рублев (+ ок.1430), иконописец, ученик Феофана Грека, преподобный.Был послушником у преподобного Никона Радонежского, а потом иноком в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве, где скончался и погребен.Местночтимый как святой с XVI в., Андрей Рублёв вошёл и в число общероссийских святых: канонизирован Русской православной церковью в 1988.