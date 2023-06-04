На покупку новой уборочной техники во Владимире потратят 460 миллионов рублей. Пресс-служба...

На покупку новой уборочной техники во Владимире потратят 460 миллионов рублей.Пресс-служба городской администрации сообщила, что во Владимир уже этим летом закупят новую уборочную технику на 460 миллионов рублей.По словам главы города, Дмитрия Наумова вся техника сильно изношена. На уборку дорог направляли на 30% средств больше, чем год назад. Но этого не хватило. Поэтому приняли решение – обновить коммунальную технику.В закупке новой техники мэрии поможет правительство Владимирской области. Губернатор Владимирской области, Александр Авдеев принял решение выделить областному центру субсидию в размере 350 миллионов рублей.Фото pxfuel.com