Народные приметы: 5 июня. Почему в Духов день нельзя рассказывать о своих планах? 5 июня 2023 года...

Народные приметы: 5 июня. Почему в Духов день нельзя рассказывать о своих планах?5 июня 2023 года проходит церковный праздник Духов день. По старинным поверьям, Земля сегодня может открыть свои тайны, рассказать о том, где зарыт клад. Для этого молились Святому Духу и припадали к земле ухом, чтобы услышать откровение или намёк на местоположение сокровищ.День Святого Духа начинают отмечать еще накануне, в воскресенье. Часть торжественного богослужения, великая вечерня, совершается в Троицын день. На Троицу украшают храмы живыми ветвями. Это убранство остается и в Духов день.Что можно делать в Духов день?В Духов день было также принято освящать колодцы, чтобы они не пересыхали в жару.Традиционно на стол ставят караваи, пироги с начинкой и блины.Продолжаются празднования в Церкви, потому верующим определённо нужно сходить на богослужение.Что нельзя делать в Духов день?Нельзя переезжать на новое место жительства, переходить на другое место работы, переносить рабочий стол. К неудаче в профессиональной деятельности и деньгах.Нельзя ремонтировать, подшивать, подклеивать одежду и обувь — недолго прослужит.Нельзя отказывать в помощи, подаянии, милостыне — самим можно оказаться на месте нуждающихся.Народные приметы на 5 июня 2023 годаМного оводов — к урожаю огурцов.Боярышник обильно цветёт — зима предстоит суровая, морозная.День жаркий, ясный, без осадков — зимой будет много метелей.Жуки летают — к солнечному дню.Утром сильно пахнет трава — к дождю.Мошкара вьётся столбами — к хорошей погоде.Рано утром стоит духота — к дождю.Фото pxfuel.com