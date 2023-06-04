По требованию прокуратуры Владимирской области, женщина-инвалид обеспечена необходимыми...

По требованию прокуратуры Владимирской области, женщина-инвалид обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации.Прокуратурой Владимирской области проведена проверка по обращению местной жительницы по вопросу нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.По материалам дела установлено, что женщине рекомендован ряд технических средств, такие как: сложная ортопедическая обувь и прочие принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что отделением фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области своевременное обеспечение инвалида необходимыми средствами реабилитации не осуществлено. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные средства также не произведена.В итоге: прокурором города Владимира Управляющему отделением фонда пенсионного и социального страхования внесено представление. По результатам рассмотрения, женщина-инвалид получила требуемые технические средства реабилитации. Но деньги за самостоятельно приобретённые изделия так и не выплачены.Фото pxfuel.com