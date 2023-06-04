Дознаватель разбирается в причинах происшествия.

Пожарные спасли ребенка из горящего дома в Кольчугино. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.В 23-02 3 июня поступило сообщение о возгорании в доме №9 на улице Пирогова. На место выехали 5 единиц техники и 14 человек личного состава.На месте ЧП наблюдалось открытое горение кровли. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для поиска очага, ликвидации огня и спасения людей. Площадь пламени составила 60 квадратных метров. Спасатели вытащили ребенка из горящего здания. Пострадавших нет. Огонь потушен.Дознаватель разбирается в причинах происшествия.