При пожаре в жилом доме, сотрудники МЧС по Владимирской области спасли одного ребенка.
3 июня 2023...
При пожаре в жилом доме, сотрудники МЧС по Владимирской области спасли одного ребенка.
3 июня 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Кольчугино, ул. Пирогова, д. 9.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение кровли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы. Пожарные не дали огню распространиться на всю кровлю, и оперативно ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС спасли с места пожара 1 ребенка.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото МЧС России по Владимирской области