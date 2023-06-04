При пожаре в жилом доме, сотрудники МЧС по Владимирской области спасли одного ребенка. 3 июня 2023...

При пожаре в жилом доме, сотрудники МЧС по Владимирской области спасли одного ребенка.3 июня 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Кольчугино, ул. Пирогова, д. 9.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение кровли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы. Пожарные не дали огню распространиться на всю кровлю, и оперативно ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метровИнформация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС спасли с места пожара 1 ребенка.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области