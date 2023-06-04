В тюрьме российский актер театра и кино Михаил Ефремов не может побаловать себя кулинарными изысками из прежней жизни. Но настанет час, когда он встанет за плиту абсолютно свободным человеком.

тюрьме российский актер театра и кино Михаил Ефремов не может побаловать себякулинарными изысками из прежней жизни. Но настанет час, когда он встанет заплиту абсолютно свободным человеком.Ну а пока этого не случилось, "Дни.ру" вспоминаютрецепт, который артисту посчастливилось готовить на программе "Смак".При поддержке Ивана Урганта в 2007 году Михаил Ефремов явил публике вкусное ипростое блюдо. Это была гречка с грибами.Способ приготовления гость проекта вычитал в интернете, то идело натыкаясь на статьи о маршале Советского Союза со звучной фамилией Гречко.Однако Михаил Ефремов сумел найти удачный рецепт гречки с грибами и быстро продемонстрировалего перед камерами.ИнгредиентыГречневая крупа — полтора стакана,Сушеные грибы — 4 штуки,Шампиньоны — 12-15 штук,Красный репчатый лук — 2-3 штуки,Яйца — 3 штуки,Растительное масло — на глаз,Вода — более трех стаканов,Сливочное масло — по вкусу,Зелень — по вкусу.Рецепт Михаила ЕфремоваГречневую крупу заливаем тремя стаканами воды и добавляемтуда перемолотые сушеные грибы. Доводим до кипения, варим 10-15 минут. Затемнакрываем кастрюлю плотной крышкой и укутываем одеялом.Пока гречка доходит, Михаил Ефремов нарезает шампиньоны икладет на сковороду с водой. Сначала грибы дадут сок, а уже затем к ним можнодобавлять растительное масло для жарки и нарезанный красный репчатый лук.Параллельно отвариваем яйца и нарезаем их к общей грибной массе.Завершается рецепт тем, что в гречку кладется сливочное масло.Приготовленная крупа должна быть с пылу с жару, чтобы масло растопилосьестественным образом. Последний штрих —смешать гречку с грибами и украсить зеленью.Готово! Михаил Ефремов остался доволен вкусом,попробуйте и вы.