Роспотребнадзор по Владимирской области рассказывает, как правильно собрать ребенка в летний...

Роспотребнадзор по Владимирской области рассказывает, как правильно собрать ребенка в летний детский лагерь.Пребывание детей в летнем оздоровительном лагере - хороший вариант для отдыха и оздоровления.При выборе учреждения для отдыха и оздоровления ребенка Управление Роспотребнадзора по Владимирской области рекомендует обратить внимание на наличие летнего оздоровительного учреждения в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области. Реестр размещен на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Владимирской области.Продолжительность оздоровительной смены в загородных стационарных лагерях составляет не менее 21 календарного дня. Возможна организация смен менее 20 календарных дней для организации отдыха и досуга детей.Перед отправлением детей на отдых родителям нужно собрать необходимые документы:-путевка,-медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда),-копия полиса медицинского страхования,-копии документов, удостоверяющих личность (свидетельство о рождении).Количество вещей, которые нужно дать ребенку с собой, необходимо рассчитать на смену в 21 день.Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.Если даете ребенку с собой в поездку телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры, то лучше, если она будет недорогой, так как ребенок может ее потерять.Перед поездкой в лагерь ребёнку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания.Дети должны соблюдать элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета. Кроме того, дети должны использовать только индивидуальные предметы личной гигиены – зубные щетки, полотенца, и не пользоваться чужими вещами.Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания.Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции родителям необходимо еще более внимательно относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой!Фото https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xdaro