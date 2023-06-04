РЖД ввели скидку на проезд школьников на поездах в период летних каникул. с 1 июня по 31 августа...

РЖД ввели скидку на проезд школьников на поездах в период летних каникул.с 1 июня по 31 августа 2023 года действует скидка в 50% действует на поезда для детей от 10 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Сниженный тариф действует на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования, а также в некоторых «Ласточках» и двухэтажных купейных вагонах.Скидка не распространяется на билеты в скоростных и высокоскоростных поездах. Кроме этого, в полном объеме взимается плата за пользование комплектом постельного белья.Фото официальный телеграм-канал ГЖД