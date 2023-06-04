Спортсмены из Владимирской области показали отличные результаты на Чемпионате России по самбо среди...

Спортсмены из Владимирской области показали отличные результаты на Чемпионате России по самбо среди мастеров.30-й юбилейный чемпионат России по самбо среди мастеров проходил с 26 по 29 мая 2023 года в городе воинской славы Ржеве.В соревнованиях приняли участие 332 спортсмена из 11 округов России и 62 субъектов федерации. В спортивном самбо выступали мужчины и женщины, а также впервые приняли участие спортсмены в боевом самбо.Суздальский район представляли титулованные самбисты:Станчук Дмитрий, мастер спорта России,Кудряшов Николай, мастер спорта СССР,Кованов Алексей мастер спорта СССР,Борисов Михаил, мастер спорта международного класса по самбо.Наши спортсмены показали хороший результат:Золото - Станчук Дмитрий,Кудряшов Николай,Кованов Алексей.Серебро - Борисов МихаилФото: официальный сайт Всероссийская Федерация Самбо