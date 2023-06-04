Недавний приезд Аллы Пугачевой в Россиию наделал много шума. Многие уверены, что Примадонна приехала решить кое-какие дела и снова плюнуть в душу россиянам.

Недавний приезд Аллы Пугачевой в Россиию наделал много шума. Многие уверены, что Примадонна приехала решить кое-какие дела и снова плюнуть в душу россиянам.Певица Алла Пугачева больше года живет за границей вместе с признанным иноагентом мужем Максимом Галкиным* и детьми. Однако периодически звезда наведывается на родину, и каждый ее приезд вызывает скандал.Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев в беседе с "Дни.ру" уверенно выдал, что Пугачева настоящая злодейка и действует против нашей страны. По его словам, Пугачева бросила страну и веселится за бугром в тот момент, пока простые россияне лишаются жизней."Пугачева просто сбежала. Ее социальная жизнь, ее тусовки, ее светская жизнь стали активней, хотя здесь Аллы Борисовны было мало. Для чего? Ей не нужно много трудиться, потому что денег у этой четы вполне предостаточно. Никакой это не пиар, это просто отсутствие полное совести и наплевательское отношение к тому, что в ее стрне происходит. А может быть даже и назло. Она уехала, замечательно. Оттуда начала поливать помоями российское общество. Когда наши парни погибают в окопах, она этих же людей называет нелицеприятными словами, уезжает отсюда, наплевав всем в душу, и устраивает танцы на костях, пока стране сложновато, пока в стране опасно, пока у нас пармезана нет и импорта", – заявил Кудрявцев.Он добавил, что для Пугачевой личный комфорт, личная свобода и потребительство оказалось превыше всего. "У Аллы Борисовны душа в желудок превратилась", – заключил он.Кудрявцев предложил вызвать Пугачеву на дискуссию и посадить перед ней ветеренов боевых действий. Интересно было бы посмотреть, что она им скажет.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.