На юго-восточном приделе установили новую главку и возвели на нее крест.

29-30 мая в музее-заповеднике «Александровская слобода» произошли значимые события в масштабных реставрационных работах, проводимых на Покровской церкви (при Иване Грозном она была Троицкой, много позднее произошло переосвящение престолов). «На юго-восточном приделе (где расположена уличная лестница непосредственно в Домовый храм государя) установили новую главку и возвели на нее крест. Этот этап поможет радикально продвинуться дальше и завершить первоочередные действия – теперь с кровли снимут леса и займутся ее перекрытием и меднением закомар четверика, находящегося под ней», – пояснила заведующая отделом по охране памятников и охраняемой территории музея-заповедника «Александровская слобода» Татьяна Данилова.Работы проведены по госконтракту старейшей профильной организацией – Центральными научно-реставрационными мастерскими Минкульта России. Причем, все стадии были организованы на месте – непосредственно в палатах Покровской церкви. Перед тем, как сделать настоящую главку, специалисты смастерили «пробник» – фанерную копию в размер оригинала. Затем в декабре его водрузили на крышу, чтобы сравнить, совпадает ли форма с остальными главками и оценить угол приплюснутости и т.д. После одобрения четырех сторон – Минкульта, технадзора, авторского надзора и пользователя (музей) – из сосны изготовили оригинал весом 120 кг! Утяжеление главке придали медные лепестки, которыми ее тщательно покрыли (каждый лепесток создавался штучно, вручную, в специальных бетонных формах).Сделать крест тоже было нелегко! Выполненный здесь же из лиственницы, весом в 15 кг, он изготавливался в несколько этапов. Сначала его покрыли олифой, после сушки обшили медью, затем нанесли три слоя грунта, лак и лишь после этого мастера приступили к золочению. Такая тщательная подготовка плюс сусальное золото 958 пробы в 23 карата – гарант солидного срока службы – более 25 лет!На месте – перед Покровской церковью – иерей Антоний и дьякон Василий, приглашенные из Александровской епархии, провели обряд освящения (благословения) креста. И только после этого крест «вознесся под облака» – на главку! (На самом деле была изготовлена и установлена довольно сложная конструкция – главка, подкрестный конус, шар, крест).Напомним, Покровская церковь – один из главных объектов показа –находится на реставрации (столь крупной – впервые). В ходе нее уже было сделано несколько интересных архитектурных находок (раскрыты полы, воздуховод, ведущий из подклетов в большую трапезную и Домовый храм, расчищены фрагменты росписи и т.д.). Для туристов Покровская церковь пока будет закрыта до окончания реставрационных работ и экспозиционного обновления.