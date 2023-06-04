В Дюкинском заказнике Владимирской области зацвели орхидеи, занесенные в Красную книгу. В...

В Дюкинском заказнике Владимирской области зацвели орхидеи, занесенные в Красную книгу.В Дюкинском заказнике зацвели орхидеи — Венерин башмачок.Венерин башмачок - это многолетнее травянистое растение с очень красивыми цветами и оригинальной формой бутона. Это очень необычное растение. Центральный лепесток в виде желтой туфельки обрамляют пять темно-бордовых листьев.Первые три года оно из семечки или отростка на корне развивается под землей, лишь на четвертый год из-под земли появляется первый листочек.Цвести он начинает спустя аж 15 лет, лишь иногда, при самых благоприятный условиях - спустя 7-8 лет. Но и даже после достижения этого возраста, растение цветет и образует семена не каждый год.Из-за угрозы исчезновения венерин башмачок в Россиии Владимирской области, а также многих других странах занесен в Красную книгу.Фото Правительства Владимирской области