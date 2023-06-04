В Гусь-Хрустальном, в рамках федерального проекта построят четыре блочно-модульные...

В Гусь-Хрустальном, в рамках федерального проекта построят четыре блочно-модульные котельные.Министр ЖКХ Елена Семенова в ходе рабочего визита в Гусь-Хрустальный посетила четыре строительных площадки, на которых "Владимиртеплогаз" возводит блочно-модульные котельные.Современные котельные заменят источники тепла, которые служат ещё с советских времён. Например, четыре новых БМК придут на смену старой заводской котельной, мощность которой составляет 104,2 МВт при необходимых 25 МВт. Все котельные будут располагаться ближе к потребителю, что поможет снизить потери и повысить качество теплоснабжения сорока тысяч гусевчан. Об этом сообщается на официальной странице "вконтакте" Министерство ЖКХ Владимирской областиРаботы ведутся в рамках федерального проекта, финансирование осуществляется за счёт бюджетного кредита. Итоговая стоимость модернизации городской инфраструктуры - больше миллиарда рублей.В истории города это - первый масштабно финансируемый проект с привлечением федеральных средств по модернизации жилищно - коммунального комплекса, подчеркнули в Министерстве.Работы должны быть завершены в этом году, поэтому сроки у проекта сжатые.Всего же проектом предусмотрены замена старых котельных на 6 новых блочно-модульных меньшей мощности с максимальным приближением к потребителю. А также модернизация 2 центральных тепловых пунктов (ЦТП), строительство и модернизация 17,2 км тепловых сетей.Фото Министерства ЖКХ Владимирской области