В Коврове прошла масштабная и яркая реконструкция «Ковровский гарнизон». Локацией стал парк...

В Коврове прошла масштабная и яркая реконструкция «Ковровский гарнизон».Локацией стал парк экскаваторостроителей.К мероприятию большой интерес не только со стороны зрителей, но и самих реконструкторов. Для участия в «Ковровском гарнизоне» приехали представители из Москвы, Владимира, Иваново, Вязников и Липецка. Для участия в реконструкции привлеклось более 140 костюмированных реконструкторов. Об этом сообщает gorodkovrov.ruГлавной особенностью ковровских фестивалей реконструкции является детальная историческая точность. Участники мероприятий точно подбирают локации, костюмы и прорабатывают сценарий на основе исторических источников.- Период с 1970 по 1980 года – это самый спокойный период в жизни нашей страны. Когда мы провели фестиваль «Ковров. Восьмидесятые» то поняли, что этот отрезок времени вызвал большой интерес для ковровчан. Поэтому решили воссоздать период близкий к этому. Тем более 70-е это самый красивый период в плане формы что у военных, что у пионеров, рассказал организатор реконструкции Сергей Мостовой.Большой интерес вызвали ретро-автомобили и мотоциклы. Желающих сфотографироваться с ярким ретро-мобилем было множество.Но стоит пройти дальше и легковые автомобили сменяются военной техникой. Различные машины военных лет тоже равнодушными мало кого оставили. Техника рабочая и является собственностью реконструкторов. Как и оружие. которого в парке тоже было достаточно. Гостям предлагали не только посмотреть на автоматы, но и пострелять из них.В противовес военной жизни с ее сборами, боями и дежурствами, которое умело воплощали актеры, ставились эпизоды из обычной жизни: работа магазинов, почты и библиотек. Все они были детально проработаны. В библиотеках книги и журналы 70-х годов, на почте пишущие машинки и сургуч для запечатывания писем.На сцене парка показали репетицию концерта ко дню части. Как отметили организаторы реконструкции, сценарий к концерту проработали сами актеры. Поэтому концерт удалось воссоздать с фактической точностью.Фото gorodkovrov.ru