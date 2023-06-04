В медучреждения Владимирской области поступили новые автомобили скорой помощи, оснащённые...

В медучреждения Владимирской области поступили новые автомобили скорой помощи, оснащённые медицинским оборудованием по классу «В».Ещё 9 машин, оснащённых медицинским оборудованием по классу «В» (интенсивная терапия), поступили во Владимирскую область по поручению Президента России. Машины поступили для оснащения учреждений здравоохранения, расположенных в сельских поселениях, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.4 автомобиля «ГАЗель» и 5 УАЗов «Профи» распределены региональным Министерством здравоохранения в зависимости от потребностей лечебных учреждений.- «ГАЗели» получили Ковровская городская станция скорой медицинской помощи, Судогодская центральная районная больница, Суздальская и Собинская районные больницы.- УАЗы предназначены для Вязниковской станции скорой медицинской помощи, Станции скорой медицинской помощи г. Гусь-Хрустальный, Кольчугинской центральной районной больницы, Александровской и Петушинской районных больниц.Ключи от новых автомобилей уже вручены главным врачам ССМП в Вязниках, Гусь-Хрустальном и Коврове, Кольчугинской ЦРБ, Александровской, Петушинской и Суздальской районных больниц.«Этот автомобиль предназначен для оказания медицинской помощи общепрофильными бригадами: фельдшерскими и врачебными. В комплектации – термоконтейнер, в него помещаются лекарственные средства, которые должны храниться при определённой температуре, акушерский и травматологический наборы, шины для помощи пациентам с переломами, дефибриллятор для проведения сердечно-лёгочной реанимации, переносной баллон с кислородом для респираторной поддержки», – рассказал о новой машине главный врач ССМП г. Владимир Георгий Жуков.Помимо нового автомобиля скорой помощи, Суздальская районная больница получила свой первый мобильный флюорограф, который будет выезжать в отдалённые населённые пункты для проведения профосмотров и диспансеризации.«В этом комплексе есть всё для проведения первого этапа диспансеризации: электрокардиограф, оборудование для проведения экспресс-анализов, акушерское кресло, флюорограф. Диспансеризация и профосмотры – неотъемлемая часть реализации нацпроекта «Здравоохранение», – отметил главный врач Суздальской районной больницы Сергей Тимкин.Мобильный флюорограф для Суздальского района поступил во Владимирскую область также по поручению Президента РФ. Ещё один передвижной медицинский комплекс получила Юрьев-Польская центральная районная больница.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области