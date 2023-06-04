Проект новой экспозиции презентовали на заседании Гильдии народно-художественных промыслов.

В Муроме откроется музей приданого. Об этом рассказали в Торгово-промышленной палате Владимирской области. Проект новой экспозиции показали на заседании Гильдии народно-художественных промыслов.«В начале июля мы отмечаем День семьи, любви и верности.. Поэтому, где еще, как не в Муроме, собирать приданое? Проект направлен на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народного творчества», - рассказала о задумке автор выставки Мария Сморчкова.Идея уже реализовывается в рамках выставки в Центре туризма «Калач». Организаторы собрали экспонаты из личных вещей муромлян. В учреждении также рассказывается об истории их создания и сбережения. Выставка продлится до середины сентября. В перспективе - создание музея и разработка туристического маршрута «За приданым - в Муром!».