В пяти населенных пунктах Владимирской области отключат электричество. Сегодня жители Мурома...

В пяти населенных пунктах Владимирской области отключат электричество.Сегодня жители Мурома останутся без электричества на полдня. Предприятие Муромские «РЭС» запланировало ремонтно-профилактические работы на системах электроснабжения.С 9:30 до 16:00 отключат следующие населенные пункты:поселок Войкова;село Дмитриевская Слобода;село Якиманская Слобода;поселок Механизаторов;населенный пункт Коммуна.Фото pxfuel.com