В пяти населенных пунктах Владимирской области отключат электричество.
Сегодня жители Мурома...
В пяти населенных пунктах Владимирской области отключат электричество.
Сегодня жители Мурома останутся без электричества на полдня. Предприятие Муромские «РЭС» запланировало ремонтно-профилактические работы на системах электроснабжения.
С 9:30 до 16:00 отключат следующие населенные пункты:
поселок Войкова;
село Дмитриевская Слобода;
село Якиманская Слобода;
поселок Механизаторов;
населенный пункт Коммуна.
Фото pxfuel.com