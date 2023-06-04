Также жители сообщают о непереносимом запахе, который распространяется вдоль реки.

В Суздале после сброса в Каменку канализационных стоков начали гибнуть животные. Об этом рассказали коллеги из, на которой видно, что на поверхности воды плавает мертвое тело птицы, а утки начали покидать водоём. Также жители сообщают о непереносимом запахе, который распространяется вдоль реки.Редакция «33Live.Ru» просит считать нашу публикацию обращением в прокуратуру и надеется, что надзорное ведомство разберётся в произошедшем.