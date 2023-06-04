В учебном профиле «Сферум» в VK Мессенджере владимирским школьникам и педагогам стал доступен...

В учебном профиле «Сферум» в VK Мессенджере владимирским школьникам и педагогам стал доступен электронный дневник.Напомним, что Сферум — бесплатная цифровая платформа для учителей, учеников и их родителей. Она помогает проводить гибридные уроки и делать традиционное образование в классе более эффективным, не заменяя его.Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» – это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта «Образование».С сентября 2022 года Сферум доступен в приложении VK Мессенджер. Это значит, что учителя, ученики и их родители смогут общаться в закрытом и безопасном контуре. На платформе можно проводить групповые видеоконференции — и подключаться к ним с компьютера или телефона, общаться в чатах, получать необходимые материалы для уроков.Доступ к расширенному функционалу даст подключение аккаунта в электронном журнале и дневнике с учебным профилем Сферум в VK Мессенджере.Больше о Сферуме можно узнать в официальном сообществе ВКонтактеФото pxfuel.com