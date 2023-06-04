Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик испытывают финансовые трудности и вынуждены одалживать деньги у знакомых.

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик испытывают финансовые трудности и вынуждены одалживать деньги у знакомых.Скандал вокруг финансового состояния актера Эммануила Виторгана и его супруги Ирины Млодик продолжает набирать обороты. Пара, которая славится своим роскошным образом жизни, в последнее время столкнулась с неожиданными финансовыми трудностями, которые заставили их влезть в долги, заняв огромную сумму денег у знакомых.Актер снимает особняк в центре Москвы, стоимость аренды которого составляет 2,5 миллиона рублей в месяц. А чтобы покрыть все расходы, прибыли с проведения творческих вечеров совсем не хватает.Беда не приходит одна. Финансовые проблемы совпали с проблемами со здоровьем у главы семьи. Эммануил Виторган перенес экстренную операцию на сердце. Супруги признаются, что очень переживали и не находили себе места, но благодаря слаженным действиям врачей, которые своевременно провели операцию, актеру удалось быстро вернуться к нормальной жизни.Некоторые критики утверждают, что супруги должны пересмотретьсвой образ жизни, жить по средствам и начать экономить деньги. Однако, по словам Ирины Млодик, она не хочет комментировать эту тему и признается, что им приходится влезать в долги, чтобы сохранить свое жилье.Супруги продолжают жить в роскоши и выставлять свою жизнь в социальных сетях. В Юрмале у них тоже имеется недвижимость, просторная жилплощадь с красивым садом и бассейном. В Москве они зарабатывают на том, что устраивают творческие вечера с участием известных личностей. Однако как долго пара сможет сохранять свой образ жизни, находясь в огромных долгах?Несмотря на то, что известному актеру уже за 80 и он является не только многодетным отцом, дедушкой, но и прадедушкой. С Ириной Млодик Виторган вместе с 2003 года. Она стала его третьей женой, вместе они воспитывают двух дочек – маленьких Этель и Клару.