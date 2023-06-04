Владимирская область получит финансовую поддержку на замену лифтов в многоквартирных...

Владимирская область получит финансовую поддержку на замену лифтов в многоквартирных домах.Компания «Фонд развития территорий» одобрило заявку Владимирской области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах.Фонд предоставит нашему региону 15,25 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.В прошлом году городу Владимиру была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 34,8 миллиона рублей на замену 23 лифтов в 11 многоквартирных домах.Общая стоимость комплектующих и работ составила 66,3 миллионов рублей.Фото pxfuel.com