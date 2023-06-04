Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать владимирское «Торпедо» за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с «Ленинградцем». Клубу придётся заплатить 10 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать владимирское «Торпедо» за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче с «Ленинградцем». Клубу придётся заплатить 10 тысяч рублей.Кроме того, на матч 12-го тура Второй лиги со «Звездой» запрещено пускать зрителей на секторы 17 и 20. Это игра пройдёт во Владимире 10 июня.За иные нарушения регламента «Торпедо» оштрафовали ещё на пять тысяч рублей. За что именно наказали клуб — не уточняется.